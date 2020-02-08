وزير الإعلام: الحكومة السودانية لم تكن على علم بلقاء البرهان نتنياهو (فيديو)
قال وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء السوداني لم يكن على علم بزيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إلى عنتيبي بأوغندا ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن الحكومة تفاجأت بتصريحات البرهان.
كما أوضح صالح أن أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية، ويجب أن ينظر فيه الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وتجمع المهنيين اتفقا على أن السياسة الخارجية للسودان هي من اختصاص الجهاز التنفيذي وفق الوثيقة الدستورية.