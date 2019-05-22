وجدي العربي: تخفيض أجر بعض النجوم من 40 إلى 12 مليون جنيه
عن الدراما خلال شهر رمضان، قال الفنان وجدي العربي لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إنه تم تخفيض أجور بعض النجوم هذا العام من 40 مليون إلى 12 مليون، مشيرا إلى أن متوسط أجر الفنان المصري 5 ملايين جنيه.
أبرز تصريحات الفنان وجدي العربي
- المجلس الأعلى للإعلام لديه ملاحظات على 24 مسلسلا، وفي أحد المسلسلات هناك 166 مخالفة ما بين كلام سوقي وتلميحات جنسية.
- في الماضي كان لدينا الفنان المثقف الواعي، أما الآن فالفنان كل اهتمامه بالمادة وأجره في العمل ولا يهتم بالموضوع، أصعب شيء أن يقول الممثل شيئا غير مقتنع به من أجل المادة والأجر.
- المصالح الشخصية هي التي تمنع الحديث عن ثورات الربيع العربي في الأعمال الدرامية .. كيف يقوم فنان اليوم بعمل فني عما يحدث في السودان أو الجزائر أو ليبيا ضد مصالح الحكام؟
- هناك تقرير من التايمز البريطانية عن سيطرة الجيش المصري والمخابرات على المفاصل الإعلامية.
- الجيش المصري له شركة إنتاج وقناة لأنه يعلم مدى تأثير الفن على الناس.
- عمرو واكد وخالد أبو النجا وهشام عبد الحميد رفضوا قهر حريتهم لأن الفن إبداع وحرية.
- في الماضي كان يسمح بالنقد ما عدا رئيس الدولة، وكان يتم انتقاد رئيس الوزراء ووزير الداخلية أما الان فلا يسمح بالتهكم على ضابط شرطة في عمل فني.
- أجر الفنان يخضع للعرض والطلب فالممثل الذي يحصل على أجر معين يربح المنتج بسبب هذا الممثل ضعف أجره.
- مسلسل شتاء 2016 عمل يحتاج الثناء لأنه فيه جهد مبذول وفنانون ممتازون جدا، وهناك مخرج كبير خلف العمل، ومنتج سعى لعمل شيء له قيمة، وكنت أود المشاركة في هذا المسلسل.