والد عهد التميمي: الاحتلال أعد ملفًا سريا لقضية ابنتي
قال باسم التميمي، والد الفتاة الفلسطينية "عهد" التي صفعت جندي إسرائيلي واعتقلتها قوات الاحتلال، إن الاحتلال أعد ملفا سريا في قضية ابنته، معتبرا أن هذا الأمر يعني تحويل ابنته إلى القضاء الإداري في حالة عجزهم عن تحويلها إلى المحاكمة.
وأضاف التميمي، في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، أن الإعلام الإسرائيلي خلق جوا من التطرف والإرهاب، معتبرا أن المجتمع الإسرائيلي "غارق في التطرف واليمينية".
وأوضح التميمي أن الاتجاه الآن هو إنزال أقصى عقوبة بابنته، بما يخدم الشارع الإسرائيلي.
واستطرد "طالما اخترنا المقاومة فإن المعاناة هي جزء من حياة الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض".
وأضاف "عهد عبرت عن الشارع العربي والفلسطيني، والهم الحقيقي لنا هو دعم القضية الفلسطينية".
وتابع "عهد صفعت وهم التسوية" مطالبا بتصويب مسار المفاوضات الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.