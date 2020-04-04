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هيئة الأسرى: الأسير المحرر نور الدين مصاب بفيروس كورونا (فيديو)
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفيروس كورونا إيجابية علما بأنه أفرج عنه من معتقل عوفر.
وبينت الهيئة أن حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى يشهدها حاليا سجن عوفر بعد علمهم بأن الأسير صرصور مصاب بفيروس كورونا، حيث تم إغلاق الأقسام، وجارٍ التأكد من أسماء الاسرى الذين قد يكون الأسير المصاب قد خالطهم.
وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، والمتمثلة في عدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.