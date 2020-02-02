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هل سيلعب الزمالك السوبر الأفريقي في قطر؟ (فيديو)
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الأفريقي والذي يجمع بين ناديي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في 14 من فبراير/شباط الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، وقرر الاتحاد القطري إقامة المباراة على استاد الغرافة.
وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي يخطره فيه برفض نادي الزمالك السفر إلى قطر للمشاركة في السوبر الأفريقي، وأرسل وفدا لإقناع الاتحاد الأفريقي "كاف" بنقل اللقاء خارج قطر.