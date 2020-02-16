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هتافات معتمرين أتراك تغضب الإفتاء والاوقاف المصرية (فيديو)
عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عن انزعاجه من هتافات رددها معتمرون أتراك في السعودية نصرة للمسجد الأقصى المبارك، وأدان ما أسماه "تسييس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسيط.
وقال المرصد إن الشعائر الدينية وأماكن العبادة لها مكانتها، وخاصة الحرم المكي له قدسية خاصة وينبغي على المسلمين كافة الحفاظ على تلك المقدسات من تدنيسها بالأجندات السياسية المختلفة للدول.
وكانت وسائل إعلام تركية قد نشرت فيديو لمعتمرين أتراك يهتفون بـ "الروح بالدم نفديك يا أقصى" أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، رداً على خطة السلام الأمريكية.