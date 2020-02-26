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هاشتاج حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
تصدر هاشتاج حسني مبارك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية والعربية، حيث غرد نجل الرئيس الراحل علاء مبارك ينعى والده قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم أعف وأغفر له وأرحمه".
ودون نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي قائلا "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان"، كما كتب أحمد شفيق قائلا "فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، وقائدا صلبا شجاعا اثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته على المواجهة والنجاح...".