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نيويورك تايمز: الأمير المتهور لم يتعلم من الدروس (فيديو)
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلها ديفيد كيركباتريك تحت عنوان "الأمير المتهور لم يتعلم من الدروس"، قال فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبعد فترة من الابتعاد عن الأنظار بسبب تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عاد إلى الواجهة باحتجازه لأربعة من كبار أعضاء العائلة المالكة، وإشعال حرب في سوق النفط.
وقال الكاتب أن لعبة النفوذ الجديدة التي بدأها بن سلمان أحيت جدلا في العواصم الغربية عما إذا كان ولي العهد السعودي متهورا لدرجة أنه لا يمكن الوثوق به كشريك، وأن تخفيض بن سلمان المفاجئ لأسعار النفط هز الاقتصاد العالمي المهدد أصلا بالركود، وهدد بحرق احتياطات النقد السعودي وتقويض وعوده الكبيرة باستثمارات جديدة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.