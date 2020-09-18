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أيام الله

نور الدين الخادمي: أكثر العلماء أفتوا بحرمانية التطبيع

قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د. نور الدين الخادمي لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إن أكثر العلماء أفتوا بأن التطبيع حرام والاستسلام كبيرة من كبائر الذنوب العامة، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عمل فاسد وساقط وإخلال بالإجماع العربي ووحدة الأمة والحق الفلسطيني.

وأضاف الخادمي، وقد قال الله عز وجل : "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

وشرح الخادمي أن الإخراج من الديار يحدث في فلسطين بالطرد والابعاد ومصادرة الأراضي والاستيطان، ولا تسامح ولا مودة مع الآلة الإسرائيلية ولا ولاية مع المحتلين الغاصبين، ومن يتولهم  فأولئك هم الظالمون ومن أعان ظالما فهو ظالم.

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