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نواب فرنسيون: تشدد غير مسبوق لقمع المجتمع المدني بمصر (فيديو)
دعا 66 نائبا فرنسيا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيا في مصر، وقال الموقعون في مقال نشره موقع صحيفة لوموند الفرنسية "إننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين في مصر"، مضيفين أن "الاعتقال المؤقت لرامي يتحدد من دون أي أساس قانوني وجرى مرارا تأجيل جلسات محاكمته ما حال دون حضور مراقبين دوليين".