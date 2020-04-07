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نقص حاد في المعدات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)
تسجل الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أعلى معدل للوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا، وأكد تقرير لوزارة الصحة الأمريكية أن المستشفيات تواجه نقصا حادا في المعدات الطبية.
ويشمل النقص معدات الفحص وأجهزة قياس الحرارة، كما حذر التقرير من أن المستشفيات الأمريكية تخشى ألا تتمكن من ضمان سلامة العاملين فيها، ويشار إلى أن هذا التقرير يعد أول تقييم من الحكومة الأمريكية بشأن كيفية تعامل المستشفيات مع أزمة كورونا.