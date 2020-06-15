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نشأت أحمد: العزل في جائحة كورونا من تقوى الله
قال الداعية الإسلامي نشأت أحمد في حلقة برنامج حوار مباشر إن من تقوى الله عزل النفس في جائحة كورونا، إذا خشى الإنسان أن ينقل العدوى لغيره، لأهمية حفظ النفس في الإسلام، لأن القتل عن طريق العدوى إثمه عظيم ومن مكث في بيته صابرا محتسبا كتب له أجر شهيد عاش أو مات.
وأضاف الشيخ نشأت أن خيري الدنيا والآخرة مرهون بالتقوى وما أمر الله بشيء في القرآن كما أمر بالتقوى.
كما جاء الأمر بالتقوى في بضع وثمانين موضعا، والبعض فهم التقوى على أنها ظاهر بعض الأفعال التي يأتيها العبد، ولكن التقوى ثمرة ومنحة ربانية يعطيها الله من شاء من خلقه إذا كان أهلا لها.