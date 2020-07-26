نشأت أحمد: أُمرنا أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق
قال الداعية الإسلامي المصري د. نشأت أحمد، في برنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، من ظن أن الله شرع لنا في كل شيء إلا في السياسة فقد أعظم على الله الفرية، ومن يظن أن الله ترك السياسة للسياسيين ولم يضع لها ضوابط تحكم الحكام والمحكومين فقط فقد أخطأ.
وتابع "أمرنا أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق وليس له أن يخالف أمر الله كما أنه ليس لنا أن نخالف أمر الله معه".
وأضاف أحمد أن الأحكام السيادية كلها تتعلق بالسياسة، مستشهدًا بأن النبي (ص) أدار دولة.
وأشار إلى أن هناك أناسًا لا يلتزمون بحكم الله إلا إذا وجدوا حكومة قوية، وليس معنى أن حاكمًا أخطأ أن نترك السياسة، وعثمان بن عفان، رضي الله عنه، قال في أول خطبة خطبها بعد أن أخذت له البيعة أميرًا للمؤمنين:نتم في حاجة إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوَّال.