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نحن نسجل: إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سجن الوثبة الإماراتي (فيديو)
قالت منظمة نحن نسجل، وهي منظمة حقوقية،إنها وثقت ظهور نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا لأحد النزلاء في سجن الوثبة الإماراتي في قسم الرجال بالعنبر (ب 4) بتاريخ 16 من أبريل/نيسان الجاري.
وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات الإماراتية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النزلاء وأشارت في البيان أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد كشفت في تقرير لها عن وجود حالات إصابة بفيروس نقص المناعة بين نزلاء سجن الوثبة، الذين لا يحصلون على الرعاية اللازمة لأوضاعهم الصحية الخطرة.