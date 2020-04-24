نحن نسجل: إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سجن الوثبة الإماراتي (فيديو)

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وفاة الحقوقي السعودي عبد الله الحامد بالسجن نتيجة الإهمال الطبي (فيديو)
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مدونون يتفاعلون مع تصريحات المجلس الانتقالي في اليمن (فيديو)
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فيروس كورونا
مصر: تمديد حظر التجوال وتقليل ساعاته (فيديو)
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فيروس كورونا
أي بي سي الإسبانية: نصائح النبي محمد المذهلة في مواجهة الأوبئة (فيديو
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السعودية
فنانة سعودية تستفز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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الإمارات
شركة خدمات طبية تخدع بنوكا إماراتية وتنهب 6.6 مليار دولار (فيديو)
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فيروس كورونا
ناشطو التواصل يثمنون حمل الرئيس التونسي للمساعدات بنفسه (فيديو)
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فيروس كورونا
المغرب: عفو ملكي عن سجناء للحد من تفشي كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: سيدة مصرية تروي تفاصيل دفن متوفية بسبب كورونا
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فيروس كورونا
صانع الكمامات: تعّرف لأي بلد ينتمي (فيديو)
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فيروس كورونا
مصر: أهالي قرية الهياتم بالغربية يطالبون برفع الحجر الصحي (فيديو)
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فيروس كورونا
السعودية تفرض حظر التجوال في مكة والمدينة بسبب كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
إبراهيم حمامي.. الكوادر والطواقم الطبية خط الدفاع الأول ضد كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
مصر.. تغريدة لمصطفى بكري تثير جدلا بمواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا
حملة اعتقالات جديدة في السعودية (فيديو)
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فيروس كورونا
سخرية مواقع التواصل من سعوديين اتهموا أردوغان بنشر كورونا في أوربا (فيديو)
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الصراع في اليمن
قطر تستنكر الاتهامات بالتدخل في الحرب باليمن (فيديو)
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فيروس كورونا
تغريدة لأكاديمي إماراتي تثير جدلا بمواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: إطلاق حملة "لأجل قطر كلنا في البيت"
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فيروس كورونا
شاهد: كاظم الساهر يدعم محبيه بقصيدة لمواجهة فيروس كورونا
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فيروس كورونا
شاهد: ناشط سعودي يعلق على إعفاء المغامسي من الإمامة
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فيروس كورونا
سودانيون عالقون بالعراء بالحدود السودانية المصرية (فيديو)
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فيروس كورونا
عبد الإله المحوزي.. شكرا قطر (فيديو)
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فيروس كورونا
"من حجرنا للمعتقلين" حملة للتضامن مع المعتقلين في سوريا (فيديو)
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فيروس كورونا
قمة العشرين الافتراضية تتعهد بمواجهة كورونا (فيديو)
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الصراع في اليمن
في ذكرى عاصفة الحزم كيف يرى اليمنيون إنجازات التحالف؟ (فيديو)
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فيسبوك
حسابات على فيسبوك تتلقى إشعارات بالحظر (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: المصريين يواجهون حظر التجوال بموسيقى الشرفات
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فيروس كورونا
تركي آل الشيخ: البشرية ستهزم كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: عرس يمني "في زمن الكورونا"
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فيروس كورونا
مصر: تكدس وازدحام داخل عربات المترو (فيديو)
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فيروس كورونا
انتقادات لمؤتمر صحفي في وزارة الصحة المصرية عن كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
جدل أمريكي بشأن رغبة ترمب في فتح الاقتصاد الأمريكي (فيديو)
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فيروس كورونا
تداعيات الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
كورونا يقتحم القصر الملكي ويصيب الأمير تشارلز (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: متعاف يروي تجربته إصابته بفيروس كورونا
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الإمارات
شاهد: إماراتية تشكو عجزها عن العلاج في رأس الخيمة
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فيروس كورونا
شاهد: عائلة سورية لاجئة بكندا ترد الجميل لمضيفتهم
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فيروس كورونا
شاهد: "فلنتفق أن نلتقي من بعد حين" قصيدة عن فيروس كورونا
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حقوق الإنسان
مناشدات لإطلاق سراح أردنيين معتقلين في السعودية (فيديو)
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حقوق الإنسان
العفو الدولية: لن نساعد السعودية في غسل سجلها في حقوق الإنسان (فيديو)
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فيروس كورونا
ترمب: سنبدأ باستخدام علاج الملاريا لعلاج فيروس كورونا (فيديو)
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سجون مصر
انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال (فيديو)
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الحوثيون والسعودية
وثائقي "الموت على الحدود" يثير جدلا على مواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا
ألمانيا تعيد الأذان بالمساجد لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
إعلان الجيش المصري عن وفيات في صفوفه بسبب كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
وفاة ثاني لواء بالقوات المصرية يثير جدل مواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا
تجارب سريرية أوربية لاختبار لقاحات لفيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: أم تتصل بالشرطة لتمنع ابنها من كسر حظر التجوال
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اتفاقية "تيران وصنافير"
حظر تجوال جزئي في السعودية لمواجهة كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: مواقع التواصل تسخر من الإعلامية أماني الخياط
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فيروس كورونا
مدونون مصريون ينتقدون ارسال مساعدات طبية لإيطاليا (فيديو)
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فيروس كورونا
رواد التواصل: بسبب كورونا تحول العالم من الهلع إلى التوحش (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: طفلان يشكوان من انقضاء فترة طفولتهم في المنزل
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فيروس كورونا
مغردو مصر يسخرون من خطة الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)
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مصر
تهكم رواد التواصل مع خطاب السيسي الاقتصادي (فيديو)
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فلسطين
الذكرى 16 لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين (فيديو)
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فيروس كورونا
مصر: تدشين حملة شبابية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا
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هاشتاج
شاهد: في عيد الأم مفاجأة للمذيعة على الهواء
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فيروس كورونا المستجد
إصابة نائبين بالكونغرس الأمريكي بفيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
إصابة أربعة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
بدء استقرار الوضع الصحي في مدينة ووهان الصينية (فيديو)
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فيروس كورونا
الصحة العالمية تشيد بجهود قطر في احتواء فيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: تحية للطواقم الطبية في الصين وفرنسا
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مواقع التواصل الاجتماعي
شريف منير: منصات التواصل الاجتماعي أكبر خطر يواجه العالم (فيديو)
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فيروس كورونا
اتهامات بين واشنطن وبيجين بشن حملات لتشويه السمعة (فيديو)
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فيروس كورونا
شاهد: قصيدة للشاعر العراقي عباس جيجان عن فيروس كورونا
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فيروس كورونا المستجد
شاهد: فرح ممزوج بالدموع في استقبال الطواقم الطبية بهوبي الصينية
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فيروس كورونا المستجد
شاهد: وصفة مجرب للوقاية من فيروس كورونا المستجد
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فيروس كورونا
الجالية اللبنانية في قطر تدشن حملة "كرمال قطر خليك بالبيت" (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
شاهد: نشطاء لبنانيون يطلقون أغنية للتوعية بفيروس كورونا
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فيروس كورونا
انتشار الشائعات في زمن انتشار الكورونا (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
متحدث الخارجية الصينية يتهم أمريكا بنشر فيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
شاهد: كيف تعقم هاتفك المحمول من فيروس كورونا؟
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مصر
وسم منخفض التنين الأعلى تداولا بين المدونين في مصر (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
ناشطون مصريون يدشنون وسم "خرجوا المساجين" (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
تصريحات لوزير الأوقاف المصري تثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
قطر تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كرونا (فيديو)
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السعودية
أرامكو السعودية تتلقى تكليفا برفع الطاقة الإنتاجية (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
الصحة العالمية تبدي قلقا من سرعة تفشي فيروس كورونا (فيديو)
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مصر
صورة لزوجة السيسي تثير غضب المغردين (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
أرامكو السعودية تعتذر رسميا عن صورة حامل المعقم (فيديو)
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سد النهضة
وزير الري المصري يتسبب في غضب رواد مواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
الصحة الأردنية تنشر مقاطع طريفة لتجنب فيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
الرقص فرحا بشفاء جميع الحالات في بعض مستشفيات ووهان (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
السعودية: صور العامل حامل جهاز التعقيم تشعل غضب رواد التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
الصحة المصرية تسجل أول وفاة بالفيروس كورونا المستجد (فيديو)
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السعودية
تغريدات سعودية تطال سمعة ولي العهد السابق محمد بن نايف (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
شاهد: مسؤولون أمريكيون يوجهون نصائح لتجنب الإصابة بكورونا
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فيروس كورونا المستجد
مدونون يدشنون وسم إيران تصدر كورونا للخليج (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
سيدة مصرية تطالب السلطات بالإفصاح عن الإصابات بالفيروس كورونا (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
إعلامي مصري يثير غضب المدونين الكويتيين (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
جدل على مواقع التواصل لحظر مصر دخول القطريين (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
لواء سعودي يثير حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)
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مقتل جمال خاشقجي
ردود فعل واسعة على حذف تسوري لتغريدة عن خاشقجي (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
غضب على منصات التواصل من تغريدة السعودي محمد آل الشيخ (فيديو)
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الصراع في سوريا
سخرية منصات التواصل من بيان دار الإفتاء المصرية بشأن تركيا(فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
سخرية مواقع التواصل من تغريدة للمدونة نورا المطيري (فيديو)
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الصراع في اليمن
الحوثيون يسيطرون على مدينة الحزم شمال صنعاء (فيديو)
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وفاة مبارك
إيهود باراك: حسني مبارك كان قائدا مدهشا (فيديو)
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السعودية
شاهد: تعليق سعد الفقيه على اكشاف حقل الجافورة للغاز
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وفاة مبارك
مدونو منصات التواصل وعبارة "له ماله وعليه ما عليه" (فيديو)
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وفاة مبارك
ناشطون يتداولون مقطعا صوتيا للشيخ كشك عقب وفاة مبارك (فيديو)
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الصراع في سوريا
قتلى وجرحى في تصعيد لروسيا وقوات النظام في إدلب (فيديو)
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وفاة مبارك
مغردو مصر يدشنون وسم مبارك مات ولن ننسى (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
الجزائر تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (فيديو)
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وفاة مبارك
رواد التواصل يقارنون تعاطي الإعلام مع وفاة مرسي ومبارك (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
تطورات كورونا المتسارعة تسيطر على مواقع التواصل (فيديو)
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كأس العالم 2022
مدونون قطريون يدشنون وسم باقي 1000 يوم لكأس العالم (فيديو)
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وفاة مبارك
ولي عهد أبو ظبي ينعى حسني مبارك (فيديو)
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مصر وإسرائيل
بنيامين نتنياهو: حسني مبارك كان صديقي (فيديو)
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مصر
هاشتاج حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا يتمدد ليشمل دولا عربية (فيديو)
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فلسطين
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة (فيديو)
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الصراع في ليبيا
الأمم المتحدة تعلن استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين (فيديو)
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مصر
الرئاسة المصرية تعلن الحداد العام على مبارك (فيديو)
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أمريكا وإسرائيل
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد مؤتمر الأيباك (فيديو)
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مصر
إيقاف داعية مصري بسبب فتوى حول الجنة والنار (فيديو)
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أيرلندا
غضب بعد تصريحات رئيس شركة "رايان إير" عن المسلمين (فيديو)
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مصر وإسرائيل
مهرجان موسيقي إسرائيلي بحماية مصرية في سيناء (فيديو)
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فلسطين
جرافة إسرائيلية تنكل بشهيد فلسطيني في خان يونس (فيديو)
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إحالة وسيم يوسف إلى القضاء تشعل مواقع التواصل (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
رواد التواصل اللبنانيون ينتقدون ارتفاع أسعار الكمامات (فيديو)
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الصراع في ليبيا
المشري: الإمارات تدعم حفتر لقصف أهداف مدنية بطرابلس (فيديو)
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السعودية وتركيا
متابعو القرني على تويتر يستنكرون تصريحاته ويتهمونه بالنفاق (فيديو)
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مصر والإمارات
استياء وغضب مصري لتجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة (فيديو)
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حصار قطر
قطر تأسف لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة (فيديو)
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السعودية
أغنية "بنت مكة" تثير جدلا واسعا في السعودية (فيديو)
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أمريكا والسعودية
أعضاء في الشيوخ الأمريكي يطالبون بومبيو بإثارة قضية فتيحي (فيديو)
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الصراع في سوريا
تغريدة لأنور قرقاش تثيرغضب رواد التواصل (فيديو)
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الصراع في اليمن
نجاة وزيرالدفاع اليمني من انفجاراستهدف موكبه (فيديو)
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الصراع في اليمن
منصات التواصل اليمنية تسخر من تصريحات المالكي (فيديو)
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الصراع في ليبيا
خروقات حفتر المتكررة للهدنة تثير مدوني وسائل التواصل (فيديو)
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الصراع في سوريا
فيديو لأب السوري وأبنته ضمن الأكثر مشاهدة عربيا وعالميا (فيديو)
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مواقع التواصل الاجتماعي
السعودية من فبركة وثيقة إلى فبركة واقعة (فيديو)
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الصراع في سوريا
كلمة الرئيس بشار تثير جدلا واسعا على منصات التواصل (فيديو)
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مصر
موجة غضب على منصات التواصل بسبب الجدار المصري (فيديو)
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قطر
مواقع التواصل تسخر من وثيقة العربية عن قناة الجزيرة (فيديو)
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السعودية
استياء سعودي على منصات التواصل لزيادة أسعار الوقود (فيديو)
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تركيا والإمارات
وزير الداخلية التركي يتهم الإمارات بمحاولة زرع الفتنة (فيديو)
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مصر
مصر: الإفراج عن السائح البريطاني المتهم بالتحرش (فيديو)
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السعودية
مواقع التواصل تشتعل لانتحار مقيم صيني في السعودية (فيديو)
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احتجاجات الجزائر
مقاطع متداولة لمسيرات الذكرى الأولى للحراك الجزائري (فيديو)
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مصر
غضب بين المدونين ومشجعي الكرة في مصر بسبب مهرجان (فيديو)
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الصراع في ليبيا
عملية بركان الغضب يؤكد على دعم الإمارات لحفتر (فيديو)
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الإمارات
"جيش الإمارات ليس للاستعراض" تشعل مواقع التواصل (فيديو)
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السعودية
الحكم بالسجن على أصغر معتقل رأي في السعودية (فيديو)
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السعودية
ردود فعل واسعة بين المدونين لاعتقال فلسطينيين بالسعودية (فيديو)
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ردود فعل منصات التواصل لمقتل جنود مصريين بمحافظة شمال سيناء (فيديو)
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الصراع في اليمن
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الولايات المتحدة الأمريكية
تفاعل واسع مع تغريدة لترمب قبيل محاكمته (فيديو)
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التطبيع مع إسرائيل
تغريد لنتنياهو تثير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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مصر وأمريكا
تواصل ردود الفعل الأمريكية لمقتل مصطفى قاسم على مواقع التواصل (فيديو)
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السعودية
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تونس
الفخفاخ يثير انقساما كبير بين المغردين في تونس (فيديو)
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الصراع في اليمن
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مصر وإسرائيل
تغريدة لنتنياهو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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سجون مصر
تفاعل واسع مع استغاثة معتقلين بسجن طرة في مصر(فيديو)
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تغريدة لبومبيو تثير ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي (فيديو)
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تغريدة لأكاديمي سعودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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كيف تفاعل المغردون مع زيارة أمير قطر لإيران؟ [فيديو]
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الإمارات
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مصر
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وسم غاز العدو احتلال يتصدر تويتر في الأردن (فيديو)
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جدل على منصات التواصل لعودة آل الشيخ لرئاسة الأهلي المصري (فيديو)
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مصر
مواقع التواصل تتفاعل مع بيان حركة 6 أبريل (فيديو)
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مصر
مقطع لعمرو أديب وعرافة يثير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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مصر
وسمان يتصدران مواقع التواصل في مصر بمناسبة العام الجديد (فيديو)
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وسم لبنان 2020 يحمل أماني اللبنانيين بالعام الجديد (فيديو)
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أحداث السفارة الأمريكية في بغداد تشعل مواقع التواصل (فيديو)
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أخطاء إملائية لوزير الدعوة والارشاد السعودي تشعل مواقع التواصل (فيديو)
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مدون سعودي ينتقد احتفال مواطنيه بمناسبات لا تمت لهم بصلة (فيديو)
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محمد سعود يشعل منصات التواصل بخطوة تطبيع جديدة مع إسرائيل (فيديو)
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مصر
أداء للنشيد الوطني المصري بالإنجليزية يشعل مواقع التواصل (فيديو)
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مصر
حريق قطار في مصر يشعل منصات التواصل (فيديو)
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دعوة مصر لانعقاد الجامعة العربية تشعل منصات التواصل (فيديو)
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الصراع في اليمن
تفاعل رواد التواصل مع بنك أهداف الحوثيين في السعودية والإمارات (فيديو)
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تفاعل المدونين في الجزائر مع جداريات قايد صالح (فيديو)
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مصر
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الصراع في ليبيا
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الجزائر: جدل على مواقع التواصل بعد تكليف جراد بتشكيل الحكومة (فيديو)
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نحن نسجل: إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سجن الوثبة الإماراتي (فيديو)

قالت منظمة نحن نسجل، وهي منظمة حقوقية،إنها وثقت ظهور نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا لأحد النزلاء في سجن الوثبة الإماراتي في قسم الرجال بالعنبر (ب 4) بتاريخ 16 من أبريل/نيسان الجاري.

وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات الإماراتية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النزلاء وأشارت في  البيان أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد كشفت في تقرير لها عن وجود حالات إصابة بفيروس نقص المناعة بين نزلاء سجن الوثبة، الذين لا يحصلون على الرعاية اللازمة لأوضاعهم الصحية الخطرة.

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