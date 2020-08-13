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نجل الجبري لسفيرة الرياض بواشنطن: كافحي من أجل سارة وعمر
حذر خالد الجبري نجل مستشار ولي العهد السعودي السابق، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ريما بنت بندر آل سعود من الصمت عن ندائه الإنساني للإفراج عن شقيقيه.
وقال خالد في سلسلة تغريدات، على تويتر "المملكة ليست بحاجة لدفع 8 ملايين دولار سنويّا لشركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تحسين صورتها، يكفي إعادة جمع عمر وسارة بعائلتهما".
وأردف في تغريدة أرفق بها صورة أخويه مستعطفا السفيرة "أرجوك تمعني في عمر وسارة تذكريهما، ستخلدين إلى نومك في راحة إذا فعلت ما هو صحيح، كافحي من أجل الإفراج عنهما".