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نجاة وزيرالدفاع اليمني من انفجاراستهدف موكبه (فيديو)
نجا وزير الدفاع اليمني محمد على المقدشي من انفجار أحد الألغام الحوثية التي استهدفت موكبه في جبهة المشجع التابعة لمديرية صرواح، فيما قتل 6 من مرافقيه جراء الانفجار.
وقالت مصادر عسكرية إن المقدشي كان يتفقد قوات الجيش قبل أن يصيب اللغم بشكل مباشر دورية عسكرية كانت ترافقه.
من جانبه أكد المقدشي من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك استمرار المعركة التي يخوضها الجيش حتى تحقيق كامل أهدافها وتحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.