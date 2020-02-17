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نتنياهو يستغل صفقة القرن لتحقيق مكاسب سياسية داخلية (فيديو)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية، وقال نتنياهو إن فريقا إسرائيليا سيعمل على خطة لتوسيع رقعة التعاون مع السودان.
وذكر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، أن ما يظهر من عملية التطبيع بمثابة رأس جبل الجليد الذي يظهر فوق سطح الماء، مضيفا أن تحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا.