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نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة للإمارات
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في تويتر تغريدة حول تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي.
وكشف نتنياهو أن الاتفاق لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أراض، موضحا أنه اتفاق قائم على السلام مقابل السلام، مشيرا إلى إن الاتفاق سيفتح الباب أمام تعاون علني كامل بين البلدين في مختلف المجالات.
وتداول مغردون خرائط نشرها تطبيق "فلايت رادار 24" المعني بمتابعة حركة الطيران يظهر طائرة مدنية انطلقت من تل أبيب إلى دبي عبر الأجواء السعودية.