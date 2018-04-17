ناشط فلسطيني: نؤكد حق العودة ونفضح جرائم الاحتلال
قال بلال ياسين الناشط الفلسطيني عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى إن الشعب أمام صورة جديدة للمقاومة هي المقاومة السلمية التي تعتمد على فضح جرائم الاحتلال، وتقديمه للمحاكمات الدولية، وتأكيد حق الفلسطيني في العودة لوطنه وبلاده.
وأكد ياسين أن المقاومة السلمية فلسفة جديدة على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتحتاج لتدعيم بكل الوسائل المتاحة ومن الصعب أن نقطف ثمار السلمية بشكل سريع.
وأضاف عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى أن الشعب الفلسطيني يخرج ليصرخ في وجه المحتل أمام العالم أجمع، ومسيرة العودة فجرت طاقات الشباب مشيرا إلى أن العواصم الأوربية وماليزيا وإندونيسيا تشاركنا التظاهر وتدعم مسيرة العودة الكبرى.