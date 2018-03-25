ناشط سعودي: رأيت آثار تعذيب المعتقلين بالكهرباء في سجون السعودية
قال المحامي والناشط الحقوقي السعودي سلطان العبدلي إنه شاهد آثار التعذيب بالكهرباء على أجساد المعتقلين وفي أماكن حساسة من الجسم أثناء اعتقاله في السعودية.
وقال العبدلي في برنامج "اسأل" على قناة الجزيرة مباشر: سجنت في المدينة المنورة ووضعت في زنزانة ضيقة جدا من الرخام وسُلط على المكيف طوال اليوم وبقي القيد في رجلي ساعات طويلة.
وأضاف العبدلي رأيت آثار التعذيب بالكهرباء على أجساد المعتقلين وفي أماكن حساسة من الجسم وفي عهد الأمير محمد بن نايف كان المحقق يقول للمعتقل عندي ترخيص أن أقتلك تحت التعذيب حتى تعترف.
وأكد العبدلي أن الاعتقالات السياسية بدأت في عهد الملك عبد العزيز الذي سجن جده وكان إماما للحرمين ومن علماء الحديث.