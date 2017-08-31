ناشط حقوقي: الروهينغيا يُدفنون أحياء و250 ألف ينتظرون الموت جوعا
قال مدير شبكة بورما لحقوق الإنسان "تشو ون" أنه تم حرق 9 قرى وقتل المئات من الروهينغا وهناك 250 ألف محاصر الأن في الغابات وسوف يموتون جوعا إذا لم تصلهم المساعدات.
وأضاف مدير شبكة بورما، و مقرها لندن، في حوار مع موقع "الجزيرة مباشر" : في صباح يوم 25 أغسطس/آب قامت قوات الأمن في بورما بمساعدة المتطرفين المحليين بمهاجمة القري وأطلقت النار على الأهالي من الروهينغيا وبدء الناس يفرون وقتل في هذا اليوم بين 500 و700 من الروهينغيا وتم حرق 9 قرى إلى جانب الأضرار المادية وهناك 250 ألف محاصر الآن في الغابات وسوف يموتون جوعا إذا لم تصلهم المساعدات وهذه المجزرة تتكرر من حين لآخر لمحاولة القضاء على الروهنغيا ودفعهم للخروج من بورما وفي 2012 تم دفن أطفال ونساء أحياء.
وأوضح "تشو ون" أن هذه المعلومات تأتي من المناضلين المحليين الذين يعملون مع المنظمات الحقوقية بانتظام ويقدمون المعلومات وهم فارين من عملية الهجوم لأن الحكومة في بورما تقوم بعملية تعتيم إعلامي واستراتيجيتها منع دخول وخروج المعلومات وتطلب من المنظمات الحكومية الابتعاد عن أماكن الإضرابات.
ويوكد " تشو ون" أن العسكر منذ عام 1982حرموا الروهينغيا من الجنسية ومنذ ذلك التاريخ آلاف من الروهينغيا ذهبوا للسعودية ماليزيا والهند وباكستان وأوروبا ومن يعيشون في بورما لا يمكنهم السفر إلى بنجلاديش بأي وسيلة تنقل طبيعية ولذلك هم يثورون على الحكومة في بورما.