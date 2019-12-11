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ناشط جزائري: شعبنا قوي ووعي وسلمية الحراك منعت العنف
قال الناشط السياسي الجزائري إلياس فلالي، إن "الحراك أرغم النظام أن يضحي بجزء منه والسلمية حالت دون التعدي علينا".
وأضاف الناشط الميداني لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر"، أن قوة الحراك أرغمت النظام بأن يضحي بجزء منه، وأن وعي الحراك والذكاء والسلمية "حال دون التعدي علينا".
وأكد فلالي أن "الشعب قوي وسيدافع بكل شراسة عن حقوقه ويمنع كل من تسول له نفسه منع الحراك".
وأوضح فلالي أن النظام الحالي "كبر وترعرع في العنف، ونحن لا نتحدث عن الجنود والضباط ولكن عن المفسدين، الذين لا يريدون الاستجابة للإرادة الشعبية السلمية"، مؤكدًا أن "الحراك متواصل ولا حوار مع "العصابات"".