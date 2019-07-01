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مورو: أنصح يوسف الشاهد بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية
في برنامج "حوار مباشر" الذي يذاع على "موقع الجزيرة مباشر" نصح "عبد الفتاح مورو" النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي يوسف الشاهد رئيس الوزراء بعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة .
وأضاف مورو أن نصيحته نابعة من أن منصب الرئاسة يأتي كتتويج لحياة سياسية، بينما الشاهد أمامه مشوار من النشاط وهو لا يزال في الثالثة والأربعين وأمامه للإنجاز ثلاثون سنة.
وأشار إلى أنه الأنجح أن يبقى الشاهد عاملا نشيطا في الميدان التنفيذي كرئيس للحكومة.
وأوضح " مورو" أن الرئيس الباجي قايد السبسي في صحة جيدة، ويتماثل للشفاء.
وحسب الدستور فإن مهام رئيس الجمهورية تنتقل لرئيس الحكومة في حالة العجز المؤقت، ولرئيس البرلمان في حالة العجز الدائم.
وتعرض السبسي لوعكة صحية قبل أيام دخل المستشفى على إثرها، إلا أن نجله حافظ السبسي أكد في تصريحات إعلامية استقرار حالته وتماثله للشفاء.