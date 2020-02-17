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مواقع التواصل تشتعل لانتحار مقيم صيني في السعودية (فيديو)
تداولت وسائل إعلام سعودية محلية خبرا مفاده أن مقيما صينيا في العقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية في جدة ولقي حتفه، وذلك بعد أن تم عزله للاشتباه بإصابته بالفيروس كورونا.
وقد أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا على حساب صحة جدة الرسمي في تويتر، قالت فيه أنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم الذي كان طالبا في جامعة الملك عبد العزيز، مشيرة إلى أنه قد تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.