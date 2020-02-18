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مواقع التواصل تسخر من وثيقة العربية عن قناة الجزيرة (فيديو)
نشرت قناة العربية السعودية على حسابها الرسمي في منصة تويتر، صورة مزيفة وصفتها بأنها وثيقة مسربة تتحدث عن مكافآت يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.
وذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.
واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق مذيعون ممن ذُكرت أسماؤهم، على تويتر، فيما تساءل آخرون بسخرية عن عدم ورود اسمائهم فيها.