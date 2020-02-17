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مهرجان في استاد القاهرة يثير جدلا في الأوساط المصرية (فيديو)
سادت حالة من السخط والاستياء في مصر على تنظيم السلطات المصرية لحفل فني بمناسبة عيد الحب أقيم في استاد القاهرة بحضور نحو 60 ألف، وهو الاستاد نفسه الذي يغلق معظم فترات العام بدعوى الصيانة لمنع استضافة جمهور كرة القدم.
ولم يكن المكان وحده مثيرا للجدل، بل إحياء الفنان الشعبي حسن شاكوش للحفل مقدما أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" التي حققت نحو مئة مليون مشاهدة على يوتيوب، وتحوي هذه الأغنية حسب ناشطين معاني مبتذلة مثل "واشرب خمور وحشيش".