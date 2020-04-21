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منظمة الصحة العالمية وامتحان فيروس كورونا (فيديو)
تمر منظمة الصحة العالمية بأكثر المراحل حرجا في تاريخها، في ظل اهتزاز الثقة بأدائها جراء طريقة إدارتها لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما شملت الانتقادات رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
ويقول منتقدو غيبريسوس إنه يتحمل جزءا من مسؤولية انتشار الفيروس، إذ رفض إعلان حالة الطوارئ العالمية، مما جعل عدد الوفيات والإصابات يتضاعف خمس مرات في ظرف خمسة أيام.
لكن أكبر الانتقادات الموجهة إلى المنظمة ورئيسها، هو طريقة التعامل مع الصين، لدرجة أن تقارير صحفية وصفتها بـ"منظمة الصحة الصينية" وليس العالمية.