ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية
هاشم الغيلي شاب يمني درس العلوم الطبيعية في باكستان واستكمل دراسة الماجستير في ألمانيا أنشأ منذ عامين صفحة على فيسبوك بغرض نشر وتبسيط العلوم الطبيعية لاقت شهرة كبيرة يقول "الغيلي " عن صفحته: عدد المتابعين لصفحتي على فيسبوك 7,8 مليون متابع وعدد المشاهدات 4 مليارات مشاهدة، هناك مقاطع فيديو حققت مشاهدة تصل إلى 130 ألف وأكثر المقاطع مشاهدة تتعلق بالصحة والطب، وبعض المقاطع تصل التعليقات عليها إلى 60 ألف تعليق وأحاول أن أتابع التعليقات الاولي.
ويستطرد "الغيلي" لم أكن أتوقع هذه الأرقام لأن الصفحة بدأت منذ سنتين وأرى أن السبب الرئيسي لهذا العدد الكبير من المتابعين والمشاهدات طريقة عرض المعلومة بشكل مبسط يستطيع الجميع فهمه ، حتى لو لم تقرأ النص سواء كان المشاهد متعلم أو غير متعلم.
ويؤكد "الغيلي" لا يوجد معاونين لي في الصفحة وكل ما أقوم به وحدي والبعض عرض التطوع ولكن لم أقبل، لأني أقوم بالعرض بشكل خاص وطريقة واحدة وهذا ما يساعد الجميع على متابعة الصفحة.
وعن مصادر الفيديوهات قال "الغيلي" مصادر المعلومات والفيديوهات من أبحاث علمية تم نشرها وربما أقوم بإنشاء صفحة باللغة الصينية حيث ملايين المتابعين وشبكات التواصل الجديدة.
وعن البحث العلمي في الوطن العربي قال "الغيلي" حالة البحث العلمي في الدول العربية يرثي لها والمشكلة الأساسية هي الاهتمام بتخصصات عفى عليها الزمن.