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مكرم محمد أحمد: حرية الرأي في مصر منقوصة (فيديو)
شن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر هجوما حادا على سياسة الدولة تجاه الإعلام، متهما السلطة التنفيذية بتكميم الأفواه وكبت الحريات، لافتا إلى أن الصحف في البلاد تصدر لقارئ واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعترف مكرم الذي طالما كان من إعلاميي السلطة بأن حرية الرأي في مصر منقوصة، وهناك تكميم للأفواه، وتخويف واضح ضد التعبير عن الرأي، وهو ما أثار دهشة المذيع (أحمد موسى) فرد مكرم قائلا "هناك تكميم للأفواه وأتكلم عن ضرورة توافر الحرية للصحافة والتعبير.