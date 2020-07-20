مفوضية الحدود السودانية: حلايب وشلاتين منطقة سودانية خالصة
قال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ أحمد تنقو، إن مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه مع مصر، منطقة سودانية 100 بالمئة وليس هناك أي شك في ذلك، وأضاف تنقو أن الادعاءات المصرية حول تبعية مثلث حلايب للقاهرة هي "ادعاءات باطلة".
ونفى أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947 وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشى باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948 وفق وثائق مجلس الأمن الدولي.