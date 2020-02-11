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مغردون وإعلاميون سعوديون يشنون هجوما على مرزوق الغانم
شن مغردون وإعلاميون سعوديون مقربون من السلطة هجوما على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على خلفية موقفه من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن.
واتهم المغردون السعوديون الغانم بمحاولة اصطناع موقف بطولي أمام الكاميرات وقللوا من شأن موقفه قائلين أن تلك المواقف لن تؤثر على الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وفي المقابل رد آخرون قائلين أن هذا الموقف حتى ولو كان رمزيا فهو موقف مشرف، وإن الحكومة السعودية كان باستطاعتها القيام بموقف مشابه لو أرادت، إلا أنها اختارت تأييد الخطة الأمريكية.