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معهد ستوكهولم: السعودية الأولى عالميا في استيراد السلاح (فيديو)
كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الدول العربية استأثرت بنحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال السنوات ما بين 2015 و2019، كما احتلت دولتان عربيتان مراكز متقدمة ضمن الدول الأكثر استيرادا للسلاح في العالم.
وأظهرت دراسة عن معهد ستوكهولم، أن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2015 و2019، إذ استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدرة للعالم أجمع، وجاءت في المرتبة الثانية الهند بمشتريات بلغت نسبتها 9.5% خلال الفترة نفسها، واحتلت مصر المركز الثالث عالميا بنسبة 5.1% من إجمالي الأسلحة المستوردة.