"معركة البطاطين" حملة للتضامن مع المعتقلين في السجون المصرية [فيديو]

المزيد من الحلقات
Thumbnail
قطر
احتفالات دولة قطر بعيدها الوطني (فيديو)
Thumbnail
السودان
غرد في ذكرى ثورة ديسمبر السودانية (فيديو)
Thumbnail
تونس
ردود فعل غاضبة بين المدونين التونسيين بمناسبة ذكرى الثورة (فيديو)
Thumbnail
مصر وتركيا
مصطفى بكري يهاجم تركيا (فيديو)
Thumbnail
مصر وليبيا
استمرار التراشق اللفظي بين مصر وليبيا (فيديو)
Thumbnail
الأزمة السورية
المصادقة على قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا (فيديو)
Thumbnail
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
ثلاثاء الطلبة: استمرار المظاهرات الرافضة للانتخابات الجزائرية (فيديو)
Thumbnail
أزمة الخليج
تواصل الانتقادات الإلكترونية السعودية للمنتجات الإماراتية (فيديو)
Thumbnail
لبنان
معركة بيانات بعد طلب الحريري تأجيل الاستشارات النيابية (فيديو)
Thumbnail
مصر وتركيا
غضب ساويرس من الاتفاق بين ليبيا وتركيا (فيديو)
Thumbnail
مصر
تفاعل المدونون مع الروبوت صوفيا في منتدى شباب العالم (فيديو)
Thumbnail
مصر
السيسي يطالب بوضع "ضوابط" للتعامل مع منصات التواصل (فيديو)
Thumbnail
الصراع في ليبيا
مدن ليبية تعلن مساندتها لقوات حكومة الوفاق الليبية (فيديو)
Thumbnail
مصر
"عيد ميلادك في حبس انفرادي" رسالة ابنة علا القرضاوي (فيديو)
Thumbnail
اختفاء قسري
تفاعل كبير مع وسم حسن_مصطفى_فين (فيديو)
Thumbnail
الصراع في ليبيا
قوات حكومة الوفاق الليبية تستولي على ناقلة جند من قوات حفتر (فيديو)
Thumbnail
مظاهرات لبنان
بيروت تشهد اشتباكات ليلية وإرجاء الاستشارات النيابية (فيديو)
Thumbnail
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
"تسقط انتخابات 12 ديسمبر" الأعلى تداولا في الجزائر [فيديو]
Thumbnail
لبنان
شاهد: لبنان يغرق
Thumbnail
مظاهرات لبنان
شاهد: المتظاهرون يرفعون علم لبنان وفي بعبدا يُرفع علم حزب الله
Thumbnail
اتفاقية "تيران وصنافير"
حازم عبد العظيم: شرعية السيسي انتهت ومرسي لم يبع الأرض
Thumbnail
هاشتاج
ذاكر نايك ينفي لهاشتاج اتهامه بالإرهاب
Thumbnail
ابداعات
الطفل "سعود"..وتجربة مبتكرة لتعليم الإنجليزية
Thumbnail
السيسي في أمريكا
موفد الجزيرة مباشر: أنصار السيسي اعتدوا على أحد معارضيه في واشنطن
Thumbnail
الموصل تشكو الإنسانية
تحذير أممي من مصير مأساوي لـ 1.4 مليون مدني بالموصل
Thumbnail
ذكرى الثورة السورية
في ذكرى الثورة .. لاجئ سوري بوجهين مختلفين !
Thumbnail
مسلمو أوروبا
رئيس منظمة حقوقية: حظر الحجاب سيؤثر اجتماعيا واقتصاديا في أوروبا
Thumbnail
منوعات
مغنية سورية تبكي "مهند" على الهواء
هاشتاج

"معركة البطاطين" حملة للتضامن مع المعتقلين في السجون المصرية [فيديو]

دشن مدونون مصريون هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم #معركة_البطاطين  للتضامن مع المعتقلين مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المعتقلون.

وقال مغرد "إنسانية السيسي منعت البطاطين عن المعتقلين، السيسي فوق الوصف"، ويتبعه آخر ليقول "هل وصلنا للدرجة ديه من الضعف اننا بنستجدي حق المعتقل في حتة بطانية".

وكان عدد من أهالي المعتقلين في عدد من السجون المصرية قد دونوا تعنت السلطات المصرية بحق ذويهم داخل السجون ومنع الغطاء عنهم ونزع متعلقاتهم الخاصة مع بداية فصل الشتاء.

وجاء وسم #اضراب_المعتقلات بعد إعلان عدد من معتقلات سجن القناطر الخيرية امتناعهن عن الطعام اعتراضا على المعاملة الغير إنسانية ومنع البعض منهن من الزيارة ليصبح العدد 10 مضربات عن الطعام.

وتداول المتفاعلون مع الوسمين أسماء وصور المضربات عن الطعام وهن سهى سعيد وأسماء خالد وندى بسيوني وآية علاء وسلافة مجدي وسحرعلي ورضوى محمد وآلاء السيد وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.

يذكر أن مصادر أمنية صرحت لعدد من الصحف المصرية بعدم صحة إضراب المعتقلات عن الطعام، الأمر الذي نفاه المحامي خالد علي عبر تدوينة على حسابه على فيسبوك، أكد فيه إضراب 9 معتقلات عن الطعام.

 

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:25:54
حوار مباشر

أنس التكريتي: رئيس الوزراء البريطاني وجه انتقادات غير مقبولة للمسلمين

Thumbnail
0:21:26
المسائية

احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (فيديو)

Thumbnail
0:04:02
هاشتاج

احتفالات دولة قطر بعيدها الوطني (فيديو)

Thumbnail
0:00:25
هاشتاج

غرد في ذكرى ثورة ديسمبر السودانية (فيديو)

Thumbnail
0:02:14
هاشتاج

ردود فعل غاضبة بين المدونين التونسيين بمناسبة ذكرى الثورة (فيديو)

Thumbnail
0:02:08
هاشتاج

مصطفى بكري يهاجم تركيا (فيديو)