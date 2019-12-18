"معركة البطاطين" حملة للتضامن مع المعتقلين في السجون المصرية [فيديو]
دشن مدونون مصريون هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم #معركة_البطاطين للتضامن مع المعتقلين مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المعتقلون.
وقال مغرد "إنسانية السيسي منعت البطاطين عن المعتقلين، السيسي فوق الوصف"، ويتبعه آخر ليقول "هل وصلنا للدرجة ديه من الضعف اننا بنستجدي حق المعتقل في حتة بطانية".
وكان عدد من أهالي المعتقلين في عدد من السجون المصرية قد دونوا تعنت السلطات المصرية بحق ذويهم داخل السجون ومنع الغطاء عنهم ونزع متعلقاتهم الخاصة مع بداية فصل الشتاء.
وجاء وسم #اضراب_المعتقلات بعد إعلان عدد من معتقلات سجن القناطر الخيرية امتناعهن عن الطعام اعتراضا على المعاملة الغير إنسانية ومنع البعض منهن من الزيارة ليصبح العدد 10 مضربات عن الطعام.
وتداول المتفاعلون مع الوسمين أسماء وصور المضربات عن الطعام وهن سهى سعيد وأسماء خالد وندى بسيوني وآية علاء وسلافة مجدي وسحرعلي ورضوى محمد وآلاء السيد وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.
يذكر أن مصادر أمنية صرحت لعدد من الصحف المصرية بعدم صحة إضراب المعتقلات عن الطعام، الأمر الذي نفاه المحامي خالد علي عبر تدوينة على حسابه على فيسبوك، أكد فيه إضراب 9 معتقلات عن الطعام.