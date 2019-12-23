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معاناة المصريين طالبي اللجوء السياسي في كوريا الجنوبية (فيديو)

استضافت حلقة المسائية "الأحد" إيرانغ باك الناشط الحقوقي والعمالي، للحديث عن أوضاع طالبي اللجوء السياسي في كوريا الجنوبية، وتقييم تعاملها مع اللاجئين عموما والمصريين خاصة من يواجه منهم خطرا أمنيا على حياته؟
ويذكر أن كوريا الجنوبية انضمت رسميا للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين في العام 1992، إلا أن مراكز حقوقية كورية معنية باللاجئين لم تسجل إلا عددا محدودا من طالبي اللجوء.
وتعتبر كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تسن قانونا للاجئين في العام 2013 لتصبح أول دولة آسيوية تعتمد تشريعاتها الخاصة باللاجئين، ولا يزال عدد كبير من اللاجئين العرب والمصريين بشكل خاص يعانون من عدم توفيق أوضاعهم بل وتصعيد السلطات الكورية ضدهم بإلغاء طلب اللجوء الخاص بهم في خطوة يصفها طالب اللجوء بالعنصرية تجاههم.

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معاناة المصريين طالبي اللجوء السياسي في كوريا الجنوبية (فيديو)