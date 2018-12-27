معارض سوداني: ما يحدث في السودان شتاء إفريقي ساخن
قال نزار عبد العزيز المعارض السوداني والأمين العام للجبهة الوطنية العريضة في لندن " لموقع الجزيرة مباشر " إن الاحتجاجات في السودان يقودها الطلبة والشباب دون توجيه أو إرشاد.
أبرز تصريحات نزار عبد العزيز
- الشعب السوداني ثار في وجه الظلم وهي ثورة دون توجيه يشترك فيها جميع أفراد الشعب السوداني دون إرشاد، بسبب ما عاناه في دارفور وكردفان والشرق والشمال والخرطوم.
- التوجه بعد التظاهرات للعصيان المدني والإضراب السياسي، وبعض الأحزاب دخلت في حوار مع الدولة، والنظام غير جدير بحفظ كلمته معهم.
- هذه الثورة يشترك فيها كل أبناء السودان ما عدا الأيادي المرتعشة، وليس لنا توجيهات من أي دولة خارجية.
- السياسات المدمرة والفاشلة أغنت النظام وأفقرت الشعب، ومعدلات الفقر وصلت إلى 95 %.
- طالبنا جميع الدول العربية أن تدعمنا ونعتبر ما يحدث في السودان شتاء أفريقي ساخن.
- مع احترامنا للصادق المهدي شريكنا في المعارضة، فالانتقال السلمي يجنب النظام المساءلة.
- هناك الكثير من الاحتقان الشعبي تجاه النظام، ونطالب بحكومة تكنوقراط من جميع طوائف الشعب مدعومة من القوات المسلحة القومية.
- طالبنا بوحدة قوى المعارضة كهدف استراتيجي، والثورة يقودها الطلاب والشباب ونتمنى أن يكونوا قادتها وليسوا وقودها.