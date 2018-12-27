معارض سوداني: ما يحدث في السودان شتاء إفريقي ساخن

المزيد من الحلقات
Thumbnail
فلسطين المحتلة
شاهد: عزام التميمي| حكام البحرين انخرطوا في المعسكر الصهيوني
Thumbnail
أمريكا
أسامة أبو ارشيد: محمد بن سلمان "عديم الخبرة وأرعن"
Thumbnail
السعودية
سعد الفقيه: الشعب السعودي شامت في ابن سلمان
Thumbnail
السعودية
ممدوح سلامة: السعودية تستجيب "لترمب" على حساب مصالحها
Thumbnail
أمريكا
خالد أبو الفضل: مصالح ترمب الشخصية مع ابن سلمان سبب موقفه من قضية خاشقجي
Thumbnail
فلسطين
خبير أمني فلسطيني: السعودية تحارب المقاومة وتساند إسرائيل
Thumbnail
بريطانيا
محمد أمين: قضية خاشقجي قد تطيح بترمب نفسه إذا ثبت تورطه
Thumbnail
أمريكا
باحثة في الشؤون الأمريكية: لا يمكن لـ"سفاح" أن يبقى على رأس السلطة في السعودية
Thumbnail
تركيا
المسعري: خطف وقتل المعارضين ليس غريبا على النظام السعودي
Thumbnail
مصر
محمد جميل: النظام المصري يقتل معارضيه والقضاء منهار
Thumbnail
بريطانيا
خلدون الشيخ: صلاح أول لاعب يهدد عرش ميسي و رونالدو
Thumbnail
أمريكا
الشرقاوي : ترمب يتعاون مع المافيا الروسية والكرملين منذ 30 عاما
Thumbnail
تونس
عالم تونسي: مشروع قانون المساواة في الميراث يهدد الأسرة والوطن
Thumbnail
مصر
قيادي بـ"الإخوان": لن نجلس مع السيسي قاتل الشعب وسارق ثرواته
Thumbnail
فلسطين
ناشط فلسطيني: غلق معبر رفح جريمة
Thumbnail
فرنسا
سلام الكواكبي: ساركوزي وقع على بيان يطالب بحذف بعض آيات القرآن
Thumbnail
فلسطين
الشيخ عكرمة صبري: الموافقة على صفقة القرن خيانة
Thumbnail
تركيا
خبير تجارة إلكترونية: تطبيقات الجوال تستطيع الوصول لكل بياناتك
Thumbnail
فرنسا
شاهد|عمر الأصفر: أسسنا 84 مدرسة إسلامية في فرنسا
Thumbnail
فلسطين
ناشط فلسطيني: نؤكد حق العودة ونفضح جرائم الاحتلال
Thumbnail
سوريا
مجد شربجي: المنظمات الإنسانية الدولية مسيسة
Thumbnail
مصر
طارق الزمر: النظام تعمد إظهار الانتخابات المصرية بشكل مهين
Thumbnail
عربي ودولي
ناشط سعودي: رأيت آثار تعذيب المعتقلين بالكهرباء في سجون السعودية
Thumbnail
فلسطين
الطيبي: النكبة لن تتكرر و"صفقة القرن" كلام فارغ لن يمر
Thumbnail
تونس
علي العريض: آليات مقاومة الفساد في تونس غير كافية
Thumbnail
سوريا
خالد خوجة: بعثة الأمم المتحدة تعاون نظام الأسد
Thumbnail
عربي ودولي
عزام التميمي: الحكام وضعوا أيديهم على الإعلام وقتلوا الكلمة الحرة
Thumbnail
اسأل
فاضل سليمان: ضغوط على الدعاة في الغرب رغم حرية التعبير
Thumbnail
تونس
شاهد| المنصف المرزوقي: الربيع العربي فشل في تونس مثل بقية العالم العربي
Thumbnail
فلسطين
والد عهد التميمي: الاحتلال أعد ملفًا سريا لقضية ابنتي
Thumbnail
فلسطين
فنان فلسطيني يحكي تجربة اعتقاله في السجون الإسرائيلية
Thumbnail
فلسطين
كمال الخطيب: القدس فضحت ملك السعودية والرئيس المصري
Thumbnail
فلسطين
الأب مانويل مسلم: محمود عباس استيقظ متأخرا (2-2)
Thumbnail
فلسطين
الأب مانويل مسلم (1-2): مللنا من اجتماعات الجامعة العربية الفاشلة
Thumbnail
اليمن
قيادي يمني: صالح قتل بنفس السلاح الذي سلمه للحوثيين
Thumbnail
اسأل
صالح النعامي: السيسي اقترح على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء
Thumbnail
الأزمة الخليجية
علي القره داغي (2-2): نحن متهمون بالإرهاب لوقوفنا ضد انقلاب مصر والتطبيع
Thumbnail
قطر
شاهد| علي القره داغي (1-2): دول حصار قطر متهمة بالإرهاب
Thumbnail
اليمن
أكاديمي يمني: الإمارات تضع اليمن تحت وصايتها
Thumbnail
لبنان
محلل سياسي: لبنان ستتعرض لضربة قوية من إسرائيل
Thumbnail
تونس
مهاجم تونس: "نسور قرطاج" قادرون على الصعود للدور الثاني بالمونديال
Thumbnail
مصر
هيثم غنيم: السلطات المصرية تضيق على أهالي رفح لدفعهم لترك منازلهم
Thumbnail
السعودية
معارض سعودي: الاعتقالات تهدف لإقامة دولة آل سلمان
Thumbnail
قطر
جمال ريان: طلب إغلاق الجزيرة "غباء " أكسبها تعاطف العالم
Thumbnail
السعودية
ناشط سعودي(2-2): خلافات واضحة داخل الأسرة الحاكمة على النفوذ
Thumbnail
السعودية
ناشط سعودي(2-1): السلطة تهدد الشيخ العريفي بـ"محكمة الإرهاب"
Thumbnail
سوريا
معاذ الخطيب: أتمنى ألا تتورط تركيا عسكريا في سوريا
Thumbnail
مصر
سيف عبد الفتاح: النظام المصري يمنع تجديد جواز سفري ولن أطلب اللجوء
Thumbnail
سوريا
قائد سوري: السيسي يدعم بشارا ونُصنع أسلحتنا بأيدينا
Thumbnail
تونس
فاضل عاشور: الزواج من غير المسلم في تونس قرار استفزازي
Thumbnail
تونس
قيادية تونسية: زواج التونسيات من غير المسلمين لا يتعارض مع الإسلام
Thumbnail
السعودية
عصام تليمة (2-2): اعتقال علماء السعودية أمر مبيت
Thumbnail
السعودية
عصام تليمة(1-2): أطالب علماء السعودية بمقاومة الظلم وليس الخضوع للحاكم
Thumbnail
ميانمار
ناشط روهينغي: موقف بنغلاديش سيء والروهينغيا غرقى في الأنهار
Thumbnail
فلسطين
كمال الخطيب: الإمارات تمول مخطط تهويد القدس
Thumbnail
بريطانيا
ناشط حقوقي: الروهينغيا يُدفنون أحياء و250 ألفا ينتظرون الموت جوعا
Thumbnail
مصر
شاهد.. سعد الدين إبراهيم: أخشى على السيسي من النهاية التراجيدية للسادات
Thumbnail
تونس
عالمة تونسية: السبسي تجرأ على كلام رب العالمين
Thumbnail
مصر
جمال عبد الستار(2-2): لم أتوقع أن يصل مصريون في الجيش والشرطة لهذا الحد من الإجرام
Thumbnail
مصر
جمال عبد الستار(1-2): الأزهر شارك في قتل الشهداء بالإفتاء
Thumbnail
فلسطين
شاهد: ما حقيقة وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوربية؟
Thumbnail
القدس
مرابطة مقدسية: المسجد الأقصى بيتي الأول
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(2-2): لا فرق بين الحكام العرب وإسرائيل
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(1-2): أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى
Thumbnail
فلسطين
شاهد| خطيب الأقصى: واجب حكام العرب دعمنا والله سيحاسب المقصر
Thumbnail
فلسطين
كمال الخطيب: صلينا صلاة الجنازة على الحكام العرب
Thumbnail
مصر
داعية من الإيغور: هربت من مصر بعد محاولة القبض علىّ (2-2)
Thumbnail
مصر
داعية تركستاني: الإعدام ينتظر بعض طلبة الأزهر من"الإيغور"
Thumbnail
مصر
حسام الغمري: "غرابيب سود" تبنى وجهة نظر الأنظمة العربية
Thumbnail
مصر
الريدي: "كفر دلهاب" من أفضل الأعمال الدرامية في رمضان
Thumbnail
تركيا
عمر العزاوي: استشهاد أبي نقطة التحول في حياتي الفنية
Thumbnail
تركيا
فنان تركي: تعلمت العربية من أجل القرآن
Thumbnail
الخليج
ناشط اجتماعي: الشباب رأس مالنا الحقيقي
Thumbnail
السعودية
شاهد: مهندسة يمنية تقتحم مجال صيانة الهاتف المحمول
Thumbnail
أمريكا
شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟
Thumbnail
الأردن
طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل
Thumbnail
تونس
مدير "أنا يقظ" التونسية: نتعرض لمؤامرة تستهدف حياتنا
Thumbnail
أجهزة أمن
الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية
Thumbnail
السعودية
خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية
Thumbnail
اسأل
بسام الخياطي: مثلت أمام جاكي شان
Thumbnail
السعودية
شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم
Thumbnail
ألمانيا
ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية
Thumbnail
الأردن
نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية
Thumbnail
أغاني
حسن سلطان: نعيش زحمة فنية
Thumbnail
اسأل
عبد العزيز: نُعلم الأتراك اللغة العربية والقرآن
Thumbnail
اسأل
ناشطة: الشلل أصعب إصابة للمرأة في الحرب
Thumbnail
اسأل
فنان تشكيلي: رسمت على السيارات بألوان الطباشير
Thumbnail
اسأل
سيرين حمشو: الإعلام الأمريكي صور السوري "إرهابيا"
حوار مباشر

معارض سوداني: ما يحدث في السودان شتاء إفريقي ساخن

قال نزار عبد العزيز المعارض السوداني والأمين العام للجبهة الوطنية العريضة في لندن " لموقع الجزيرة مباشر " إن الاحتجاجات في السودان يقودها الطلبة والشباب دون توجيه أو إرشاد.

أبرز تصريحات نزار عبد العزيز

  • الشعب السوداني ثار في وجه الظلم وهي ثورة دون توجيه يشترك فيها جميع أفراد الشعب السوداني دون إرشاد، بسبب ما عاناه في دارفور وكردفان والشرق والشمال والخرطوم.
  • التوجه بعد التظاهرات للعصيان المدني والإضراب السياسي، وبعض الأحزاب دخلت في حوار مع الدولة، والنظام غير جدير بحفظ كلمته معهم.
  • هذه الثورة يشترك فيها كل أبناء السودان ما عدا الأيادي المرتعشة، وليس لنا توجيهات من أي دولة خارجية.
  • السياسات المدمرة والفاشلة أغنت النظام وأفقرت الشعب، ومعدلات الفقر وصلت إلى 95 %.
  • طالبنا جميع الدول العربية أن تدعمنا ونعتبر ما يحدث في السودان شتاء أفريقي ساخن.
  • مع احترامنا للصادق المهدي شريكنا في المعارضة، فالانتقال السلمي يجنب النظام المساءلة.
  •  هناك الكثير من الاحتقان الشعبي تجاه النظام، ونطالب بحكومة تكنوقراط من جميع طوائف الشعب مدعومة من القوات المسلحة القومية.
  • طالبنا بوحدة قوى المعارضة كهدف استراتيجي، والثورة يقودها الطلاب والشباب ونتمنى أن يكونوا قادتها وليسوا وقودها.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:27:57
حوار مباشر

معارض سوداني: ما يحدث في السودان شتاء إفريقي ساخن

Thumbnail
0:22:57
حوار مباشر

شاهد: عزام التميمي| حكام البحرين انخرطوا في المعسكر الصهيوني

Thumbnail
0:25:0
حوار مباشر

أسامة أبو ارشيد: محمد بن سلمان "عديم الخبرة وأرعن"

Thumbnail
0:28:12
حوار مباشر

سعد الفقيه: الشعب السعودي شامت في ابن سلمان

Thumbnail
0:30:51
حوار مباشر

ممدوح سلامة: السعودية تستجيب "لترمب" على حساب مصالحها

Thumbnail
0:25:30
حوار مباشر

خالد أبو الفضل: مصالح ترمب الشخصية مع ابن سلمان سبب موقفه من قضية خاشقجي