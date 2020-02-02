مظاهرات سودانية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية (فيديو)
فرقت قوات الأمن السودانية باستخدام قنابل الغاز مظاهرات انطلقت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة مطالبة باستكمال هياكل السلطة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
وخلال المظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين تحت عنوان مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية، حمل المحتجون الأعلام الوطنية في طريقهم لمجلس الوزراء لتسليم مذكرة بمطالبهم مرددين الهتافات المطالبة بتحقيق أهداف الثورة وتصحيح مسارها والقصاص لضحايا فض اعتصام القيادة العامة.