مظاهرات بالخرطوم تطالب بتصحيح مسار الثورة
فرقت قوات من الجيش السوداني بالعصي والهراوى مجموعات من المتظاهرين في الناحية الشمالية من شارع المطار في الخرطوم في الاتجاه المؤدي للقيادة العامة للجيش والتي شهدت الاعتصام التاريخي الذي أطاح بحكومة البشير في أبريل 2019.
وكان المتظاهرون قد وضعوا المتاريس في شارع المطار قبل أن تفرقهم قوات من الجيش، وتجمع المحتجون ولوحوا بالأعلام السودانية في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بعدما أغلقت الحكومة الطرق والجسور المؤدية إلى وسط المدينة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر برصاصة في الصدر أثناء المظاهرات في مدينة أم درمان.