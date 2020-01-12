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مصر: هجوم على بيان الخارجية الإثيوبية ودعوة للتظاهر في 25 يناير (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "السبت"، الكاتب الصحفي جمال سلطان، والمحامي محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، للحديث عن مهاجمة مصر لبيان صادر عن الخارجية الإثيوبية بشأن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة مؤكدة أنه انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق.
كما تناولت الحلقة دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي إلى مظاهرات في يوم 25 من يناير الجاري، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للاحتفال بالذكرى، وتعهد "علي" بأن تكون هذه المظاهرات هي الفيصل بينه وبين السيسي.