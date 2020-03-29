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مصر: منظمات حقوقية تستنكر تعنت الحكومة الافراج عن سجناء (فيديو)
أعربت سبع منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين في السجون المصرية تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.
وطالبت المنظمات بالإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، والثابت أنهم مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، إضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا.