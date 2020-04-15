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مصر: مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني (فيديو)
قالت وزارة الداخلية المصرية إن عناصرها قضوا على خلية إرهابية مكونة من سبعة أفراد يعتنقون المفاهيم التكفيرية، خلال اشتباكات وقعت بمنطقة الأميرية في القاهرة.
وأكد التلفزيون الرسمي المصري أن ضابطا في جهاز الأمن الوطني قتل خلال اشتباكات بين قوى الأمن ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة، مشيرا إلى أن جميع المسلحين قتلوا خلال الاشتباكات.
وحذرت الشرطة أهالي المنطقة من الاقتراب من النوافذ في ظل استمرار الاشتباكات مع المسلحين، كما وصل عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الاشتباكات.