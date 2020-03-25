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مصر: مسيرة للتكبير والدعاء في الإسكندرية بسبب كورونا (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الثلاثاء"، الإعلامي معتز مطر، للحديث عن خروج عشرات المصريين في مسيرة للدعاء والتكبير؛ لرفع بلاء الوباء عن البلاد، وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين عددًا من الأدعية عبر نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت.
وكانت الحكومة المصرية قد حظرت التجمعات ذات الفعاليات الجماهيرية الكبيرة، وأوقفت الصلاة في المساجد والكنائس، وذلك ضمن إجراءات احترازية؛ للتقليل من تفشي مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).