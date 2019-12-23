مصر: ما أسباب الإفراج المفاجئ عن سامي عنان؟ [فيديو]
استضافت حلقة المسائية، الأحد، الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، والكاتب والصحفي سليم عزوز، للحديث عن أسباب الإفراج المفاجئ عن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان.
وكانت النيابة العسكرية وبصورة مفاجئة قد أعلنت إخلاء سبيل الفريق سامي عنان، الذي سبق أن أصدر بيانا في يناير 2018 أعلن فيه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية منافسا لعبد الفتاح السيسي، وفي المقابل رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه، واتهمته في بيان رسمي بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب اتهامه بمحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش.