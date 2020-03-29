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مصر: عزل قريتين وتعليمات للجيش بشأن المناطق التي بها كورونا (فيديو)
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جنوبي مصر وضع قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.
وقالت المديرية إن العزل الكامل فرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس، وإلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.