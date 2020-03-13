المزيد من الحلقات
مصر: عاصفة "التنين" تتسبب بالشلل التام في البلاد (فيديو)
تسببت عاصفة ما يعرف بعاصفة "التنين" التي ضربت مصر بخسائر مادية في محافظات عدة، وأصابت العاصفة البلاد بشلل تام بسبب تزايد هطل الأمطار على غالبية المحافظات، وشهد العديد من المحافظات موجة طقس باردة صاحبها سقوط أمطار وعواصف ترابية ورعدية.
وأهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لشارع التسعين بالتجمع الخامس وعدد من شوارع القاهرة الجديدة تظهر غرق السيارات بمياه الأمطار ليتحول شارع التسعين إلى بحيرة من المياه تزامنا مع استمرار سقوط الأمطار بغزارة.