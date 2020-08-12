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مصر: ردود فعل منصات التواصل على انتخابات مجلس الشيوخ
انطلقت عمليات التصويت لليوم الثاني من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، وذلك عبر الاقتراع السري المباشر، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء.
وتجرى الانتخابات على مئتي مقعد بمجلس الشيوخ، مئة بنظام القوائم، ومئة بالنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحا في 27 محافظة.
وأعلن عمرو بدر، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عبر فيسبوك عن الإفراج عن الصحفية رشا منير وزميلها المصور، وذلك بعد اعتقالهما من أمام إحدى اللجان الانتخابية أثناء تغطيتهما لأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ المصري.