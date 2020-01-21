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مصر: دعوات للتظاهر في ذكرى ثورة يناير (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين"، دعوات حركات وأصوات معارضة للنظام المصري إلى النزول للشوارع واستعادة الحراك المطالب باستكمال أهداف الثورة، فيما استقبلت أصوات اخرى تلك الدعوات بالتحفظ عليها لأنها صادرة عن شخصيات بالخارج ولخشية بطش قوات الأمن بالمحتجين.
وأعلنت مجموعة العمل الوطني دعمها لانطلاق كل أشكال الحراك الثوري في مصر بداية من ذكرى أيام الثورة المصرية، وعبرت المجموعة على لسان متحدثها الرسمي أيمن نور عن تقديرها لدور إعلام الحقيقة في فضح فشل واستبداد نظام السيسي.