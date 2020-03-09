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مصر: حشود لتحليل فيروس كورونا المستجد (فيديو)
احتشد آلاف المصريين أمام مقر المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء اختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا، وبلغت تكلفة إجراء التحليل 1000 جنيه للمصري و70 دولارا لغير المصريين، وأن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبل مغادرته بأربع وعشرين ساعة كما اشترطت السعودية.
ويتطلب إجراء التحليل إحضار تذكرة وجواز السفر، وأوضح مسؤول بوزارة الصحة أنه سيتم توفير التحليل في ثماني محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام على أن تكون الأولوية للمسافرين الذين قاربت تأشيراتهم على الإنتهاء.