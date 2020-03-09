مصر: حشود لتحليل فيروس كورونا المستجد (فيديو)

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أردوغان يدعو اليونان لفتح الحدود أمام اللاجئين (فيديو)
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في يومهن العالمي: حصاد الانتهاكات بحق نساء مصر 2019 (فيديو)
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سد النهضة
خطة لتأمين المصالح المائية المصرية (فيديو)
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صفقة القرن
عزام الأحمد: وقف التنسيق الأمني "كلام فارغ" لأننا تحت الاحتلال (فيديو)
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السعودية
السعودية: صمت رسمي وتوسعة لدائرة الاعتقالات (فيديو)
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الصراع في سوريا
خلوصي أكار: بدء العمل لإرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق إم 4 (فيديو)
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مصر تسجل 33 حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد (فيديو)
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السعودية
اعتقال 3 من كبار الأمراء في السعودية (فيديو)
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صحافة
المونيتور: مصر تتخذ إجراءات ردا على انهيار مباحثات سد النهضة (فيديو)
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فلسطيني يروي تجربته مع الفيروس كورونا المستجد (فيديو)
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الصراع في سوريا
تسيير دوريات روسية تركية في ريف إدلب (فيديو)
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قضايا اللاجئين
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ترمب يخصص 8.3 مليارات دولار لمواجهة كورونا (فيديو)
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رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة قضية شرف وطني لن نتخلى عنه (فيديو)
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إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي للتعقيم (فيديو)
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الصراع في سوريا
أردوغان وبوتين يعلنان اتفاقا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا (فيديو)
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الصراع في سوريا
قمة بين أردوغان وبوتين لتهدئة الأوضاع في إدلب (فيديو)
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السلطات السعودية تعلق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين (فيديو)
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إيمان خطيب أول امرأة محجبة في البرلمان الإسرائيلي (فيديو)
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إثيوبيا تعلن عن بدء تخزين المياه في سد النهضة (فيديو)
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أعضاء بالكونغرس يطالبون مصر بالإفراج عن باتريك جورج (فيديو)
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تقدم كتلة اليمين في الانتخابات الإسرائيلية (فيديو)
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شاهد: قضايا شغلت الإعلام المصري على حساب قضايا أهم
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فيروس كورونا المستجد يتمدد عربيا (فيديو)
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الصراع في سوريا
أردوغان: تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة (فيديو)
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تصاعد وتيرة الهجمات على الجيش والشرطة في سيناء (فيديو)
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تدابير عربية مؤقتة لمحاصرة الفيروس كورونا المستجد (فيديو)
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مفاوضات سد النهضة
مصر: إثيوبيا تتعمد عرقلة مفاوضات سد النهضة (فيديو)
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الصراع في سوريا
تركيا تعلن عن بدء "عملية درع الربيع" في إدلب (فيديو)
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أبرز تطورات انتشار الفيروس كورونا بحسب الدول (فيديو)
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مفاوضات سد النهضة
مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة (فيديو)
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قضايا اللاجئين
أردوغان: تركيا لن تغلق الحدود أمام اللاجئين العابرين لأوربا (فيديو)
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مصر
علاء مبارك ينشر مقطع فيديو قديم لوالده (فيديو)
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صحافة
الفايننشال تايمز: مصر تبحث عن مستثمرين لشركات الجيش (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
خالد مجاهد يؤكد خلو مصر من فيروس كورونا (فيديو)
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الصراع في سوريا
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الصراع في سوريا
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انسحاب مفاجئ لإثيوبيا اجتماعات سد النهضة (فيديو)
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مكرم محمد أحمد: حرية الرأي في مصر منقوصة (فيديو)
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الصراع في سوريا
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قصف صاروخي على ميناء طرابلس البحري[فيديو]
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شقيقة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه (فيديو)
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الصراع في سوريا
الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة لنقاط المراقبة بإدلب (فيديو)
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نتنياهو يستغل صفقة القرن لتحقيق مكاسب سياسية داخلية (فيديو)
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الفخفاخ يعلن تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية (فيديو)
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مصر
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سجون مصر
تدوير القضايا لإعادة اعتقال المعتقلين في مصر (فيديو)
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سجون مصر
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تونس
أحزاب تونسية ترفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ (فيديو)
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مصر
مصر تشرع في إقامة جدار خرساني على حدودها مع غزة (فيديو)
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هتافات معتمرين أتراك تغضب الإفتاء والاوقاف المصرية (فيديو)
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الصراع في سوريا
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النقد الدولي: مصر تحتاج لموجة من الإصلاحات الاقتصادية (فيديو)
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البرلمان المصري يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوربي (فيديو)
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مفاوضات سد النهضة
الخارجية المصرية تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة (فيديو)
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الصحة المصرية تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا (فيديو)
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صحافة
قراءة لأهم ما جاء في الصحافة العالمية (فيديو)
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الجبير: خطة ترمب بها عناصر قد تؤسس للتفاوض بين الجانبين (فيديو)
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الصراع في سوريا
أردوغان: سنهاجم جيش النظام السوري حال استهداف مواقع تركية بإدلب (فيديو)
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السودان: التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول (فيديو)
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السراج: لا بد من موقف دولي حازم لإلزام حفتر بمخرجات مؤتمر برلين (فيديو)
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تركيا تواصل إرسال التعزيزات إلى إدلب (فيديو)
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سد النهضة: جولة مفاوضات أخيرة تستضيفها واشنطن (فيديو)
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الصراع في ليبيا
عائلات ليبية تقيم دعوى ضد حفتر ودولة الإمارات (فيديو)
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لبنان
رغم الاحتجاجات النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة دياب (فيديو)
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سجون مصر
حالة وفاة كل أربعة أيام في السجون المصرية [فيديو]
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الصراع في سوريا
أردوغان: تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب (فيديو)
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مقتل 5 جنود اتراك في قصف لنقطة مراقبة بإدلب (فيديو)
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2020 يشهد تزايد لعدد المتوفين داخل السجون المصرية (فيديو)
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صفقة القرن
مغردون وإعلاميون سعوديون يشنون هجوما على مرزوق الغانم
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صفقة القرن
نتنياهو يهدد بعملية ساحقة على قطاع غزة (فيديو)
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الصراع في سوريا
تعزيزات عسكرية تركية لنقاط المراقبة على الحدود السورية (فيديو)
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سجون مصر
القتل البطيء
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سجون مصر
النيابة تقرر حبس الباحث القانوني المصري باتريك جورج (فيديو)
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مصر
حكم جديد بالحبس على المقاول والفنان المصري محمد علي (فيديو)
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تونس
ضغوط أمريكية وراء إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن (فيديو)
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المسائية تلتقي أبطال فيلم بسبوسة بالقشطة (فيديو)
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جولة الصحافة
المسائية: أبرز عناوين وتحليلات الصحافة العالمية (فيدو)
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مقاطعة واسعة لأوبرا درسدن بسبب وسام منحته للسيسي (فيديو)
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فلسطين
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى (فيديو)
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صفقة القرن
تقرير: اتصالات لعقد لقاء بين ابن سلمان ونتنياهو في القاهرة (فيديو)
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صفقة القرن
شهداء وجرحى فلسطينيون في احتجاجات رافضة لخطة ترمب للسلام (فيديو)
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قناة إسرائيلية تكشف خبايا العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب (فيديو)
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الخارجية التونسية: أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني مرفوض (فيديو)
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الصراع في ليبيا
الخارجية الليبية: الإمارات ستكون تحت طائلة القانون الدولي (فيديو)
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مقتل جوليو ريجيني
رئيس مجلس النواب الإيطالي: 2020 سيكون عام الحقيقة لمقتل ريجيني (فيديو)
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الصراع في ليبيا
حكومة الوفاق الليبية تنفي انضمام مقاتلين سوريين لها (فيديو)
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الأزمة السورية
رسالة صارمة من أردوغان للجيش السوري (فيديو)
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التطبيع مع إسرائيل
تقرير: السعودية تشتري معدات عسكرية من إسرائيل (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
طلاب يمنيون يستغيثون لإجلائهم من ووهان الصينية (فيديو)
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سجون مصر
خالد علي: حبس عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة (فيديو)
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الأزمة السورية
المرصد السوري: مقتل 9 مدنين ومعاناة للنازحين بريف حلب الغربي (فيديو)
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حقوق الإنسان
نواب فرنسيون: تشدد غير مسبوق لقمع المجتمع المدني بمصر (فيديو)
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فيروس كورونا المستجد
وفيات للفيروس كورونا تسجل خارج الصين (فيديو)
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صفقة القرن
كوشنر: السيسي ساهم في صياغة (صفقة القرن)
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الأزمة السورية
تعزيزات عسكرية تركية بريف إدلب الشمالي (فيديو)
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مفاوضات سد النهضة
التطورات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة (فيديو)
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صفقة القرن
محمود عباس: لن أقبل أن يسجل التاريخ أني بعت القدس (فيديو)
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هل سيلعب الزمالك السوبر الأفريقي في قطر؟ (فيديو)
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البنك الدولي: مصر أكبر مقترض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فيديو)
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الخارجية المصرية: الاتفاق على خطة لملء سد النهضة (فيديو)
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صفقة القرن
جيروزاليم بوست: خطة السلام أكبر هدية دبلوماسية قدمت لإسرائيل (فيديو)
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صفقة القرن
الغضب يجتاح الشارع الفلسطيني رفضا لخطة ترمب (فيديو)
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مصر
توجه مصري لإدراج وسائل إعلام ضمن قائمة الكيانات الإرهابية (فيديو)
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صفقة القرن
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صفقة القرن
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صفقة القرن
تفاصيل خطة السلام الأمريكية وبنودها (فيديو)
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الأزمة السورية
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الصراع في ليبيا
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صفقة القرن
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محللون يشككون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي (فيديو)
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مصر
جدل بشأن اعتزال الفنان المصري محمد علي للعمل السياسي (فيديو)
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التطبيع مع إسرائيل
إسرائيل تسمح لمواطنيها زيارة السعودية (فيديو)
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مصر
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السيسي يشيد بمطالب ثورة 25 يناير (فيديو)
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تركيا وليبيا
تركيا تلمح لدور رادع لدعم ليبيا (فيديو)
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تقديم الحكومة التونسية الجديدة لرئيس الجمهورية (فيديو)
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حصاد المسائية: 2019 بالنسبة لمسلمي نيوزيلاندا (فيديو)
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حصاد المسائية: أبرز القصص الإنسانية للاجئين السوريين (فيديو)
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مصر
ما أسباب موافقة الإخوان المسلمين على وثيقة التوافق المصري؟ (فيديو)
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مصر
وسم "وثيقة محمد على" يتصدر الوسوم الأكثر تداولا في مصر (فيديو)
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مصر
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مصر
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اعتقال سيدات مقدسيات واقتحام لباحات المسجد الأقصى (فيديو)
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مريم سالم أول سجينة مصرية تتوفى في سجون المصرية (فيديو)
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تقرير لـ"واشنطن بوست" يناقش أوضاع المحتجزين الأمريكيين في السجون المصرية (فيديو)
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مصر: حشود لتحليل فيروس كورونا المستجد (فيديو)

احتشد آلاف المصريين أمام مقر المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء اختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا، وبلغت تكلفة إجراء التحليل 1000 جنيه للمصري و70 دولارا لغير المصريين، وأن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبل مغادرته بأربع وعشرين ساعة كما اشترطت السعودية.
ويتطلب إجراء التحليل إحضار تذكرة وجواز السفر، وأوضح مسؤول بوزارة الصحة أنه سيتم توفير التحليل في ثماني  محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام على أن تكون الأولوية للمسافرين الذين قاربت تأشيراتهم على الإنتهاء.

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