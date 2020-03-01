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مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة (فيديو)
وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن سد النهضة بعد جولات من المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية وصفتها بالمضنية وبأنها لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، ودعت القاهرة السودان وإثيوبيا إلى الإعلان عن قبولهم لهذا الاتفاق والتوقيع عليه.
وقالت الخارجية المصرية إن الصيغة النهائية للاتفاق تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف، وفي المقابل أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي عدم المشاركة في أية مفاوضات بشأن سد النهضة من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد.