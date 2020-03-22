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مصر تغلق جميع المراكز التجارية والترفيهية (فيديو)
قررت السلطات المصرية إغلاق جميع المراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه وما يماثلها 11 ساعة يوميا، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونص القرار على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وأضاف أن الغلق لا يسري على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أم خارجها.