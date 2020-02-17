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مصر: الإفراج عن السائح البريطاني المتهم بالتحرش (فيديو)
أفرجت السلطات المصرية عن السائح البريطاني المتهم في واقعة التحرش برجل شرطة أثناء أداء عمله بمطار الغردقة الدولي، وذلك على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات قبول استئناف محامي السائح على قرار النيابة العامة حبس المتهم خمسة عشر يوما.
وكانت قوات الأمن بمطار الغردقة الدولي أوقفت سائحا بريطانيا داخل صالة المطار لتحرشه بأمين شرطة أثناء عملية التفتيش، وقال أمين الشرطة إنه فوجئ بالمتهم يقترب منه، ويتحسس أماكن حساسة في جسده، وتمت إحالة السائح إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.